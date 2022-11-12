شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية تؤكد أهمية "كوب 27" لإعادة طرح الدول لالتزاماتها تجاه تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أهمية قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ لإعادة الدول لطرح خططها والتزاماتها تجاه التحدي الذي تواجهه البشرية في أخطر امتحان جماعي بالعصور الحديثة.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحيتها الصادرة اليوم السبت تحت عنوان "منهجية متكاملة" - أن التداعيات لا تستثني أحدا ولا تميز بين دول غنية وفقيرة، الأمر الذي يستدعي وحدة عالمية في الاتفاق على معايير وخطط وطنية لكل دولة ضمن منهجية متكاملة، منوهة بأنه لذلك كشفت الإمارات عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050 بهدف المساهمة في تكثيف الحراك الدولي نحو إنقاذ الأرض وحماية البشرية من الآثار الجانبية المدمرة على المعيشة والاستقرار والسلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسار الوطني للحياد المناخي يحدد سقف الطموح المناخي لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وفق معادلات علمية.. مضيفة أن الإمارات تعتمد على مسارات موازية عبر التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتخفيض الانبعاثات.