شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية تحبط 20 محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 622 مهاجرًا من الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السلطات التونسية، اليوم /الجمعة/ من إحباط 20 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 622 مهاجرًا من الغرق.

وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي -في بيان- إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل، من إحباط 20 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 622 مهاجرا من الغرق.



وأضاف المتحدث أن وحدات تابعة لمنطقتي الحرس البحري بصفاقس والمهدية أحبطت 15 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة، وقامت بنجدة وإنقاذ 535 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.



وتابع المتحدث أن الوحدات التابعة لمنطقتي الحرس البحري بنابل والمنستير من جانبها تمكنت من إحباط 5 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 87 مجتازا من بينهم 82 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية من التونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.



من جهة أخرى، تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة من إلقاء القبض على 13 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إثر تعمدهم إجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة بالبلاد التونسية على خلاف الصيغ القانونية.