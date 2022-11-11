شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى يؤكد أهمية التقصى المبكر لأمراض السرطان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسى على المرابط، أهمية التقصي المبكر لأمراض السرطان، وتظافر الجهود بين الأطباء والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدى وغيره من السرطانات بما يساعد على زيادة فرص الشفاء.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، اليوم /الجمعة/، أعمال المؤتمر الدولي السادس "Memago"، والذي تنظمه الجمعية التونسية لجراحة الأورام بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط للأورام النسائية.
ويتناول المؤتمر آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية للسرطانات النسائية على غرار سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، بمشاركة خبراء ومتخصصين من تونس ودول البحر الأبيض المتوسط والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية واليابان.