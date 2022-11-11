شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى يؤكد أهمية التقصى المبكر لأمراض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسى على المرابط، أهمية التقصي المبكر لأمراض السرطان، وتظافر الجهود بين الأطباء والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدى وغيره من السرطانات بما يساعد على زيادة فرص الشفاء.