شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يحبط هجوما إرهابيا بإقليم هيران وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت القوات المسلحة الصومالية اليوم الجمعة، هجوما إرهابيا نفذه عناصر من مليشيات الخوارج المتشددة بمنطقة بردار بإقليم هيران وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية عبدالله علي عانود - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن الجيش تلقى معلومات تفيد بوجود خطة هجوم الإرهابيين بمنطقة بردار بإقليم هيران، والتي تبعد مدينة بلدوين 40 كم جنوبا، مشيرا إلى أن قوات الجيش تصدت للهجوم، ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا من مليشيات الخوارج المتشددة، وإصابة ثلاثة جنود أثناء تصديهم للهجوم .