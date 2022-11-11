باختصار أهم الاخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة بيت لحم.. سفينة أوشن فايكنج الإنسانية ترسو بميناء تولون الفرنسى.. مقتل 50 جنديا روسيا وتدمير 3 دبابات و11 مصفحة جنوب أوكرانيا

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وزير البيئة الأردنى يلتقى وفد البنك الأوروبى على هامش COP -27 بشرم الشيخ

التقى وزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، هايكي هارمجارت المديرة الإدارية الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.