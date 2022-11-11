شكرا لقرائتكم خبر عن القمم الدورية بين الإمارات والبحرين تعكس متانة الروابط الاستثنائية بين الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية، أن القمم الدورية التي تجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد بن عيسى آل خليفة تعكس متانة الروابط الأخوية والاستثنائية بين الدولتين من خصوصية قوامها التاريخ المشترك والتعاون المثمر.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "الإمارات والبحرين.. علاقات تاريخية وتعاون استراتيجي" - إن الروابط الأخوية بين الإمارات والبحرين وما تحظى به من حرص مشترك على تنميتها تعد نموذجاً مشرفاً ومتقدماً للعلاقات الواجبة بين الدول الشقيقة.

وأشارت إلى أن التطابق في المواقف السياسية وما تتسم به من حكمة ورؤية ثاقبة وتأكيد أهمية تحقيق السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً وتعزيز الانفتاح والتآخي الإنساني يعزز مكانتهما وما يحظيان به من احترام وتقدير بناء على التوجهات التي تثبت عمق الرؤى الاستراتيجية وانتهاج أفضل السبل لمواجهة التحديات والتعامل معها.