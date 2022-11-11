شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين استهداف المنشآت المدنية والحيوية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الممكلة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لاستهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن، وذلك بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي على ارتكاب هجوم بالطائرات المسيرة في محاولة بائسة لاستهداف ميناء قنا التجارى فى شبوة.