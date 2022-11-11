شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يشدد على ضرورة التصدى لظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة التصدي لظاهرة الاحتكار والارتفاع غير المقبول للأسعار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مساء اليوم /الخميس/، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين .



وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن اللقاء تناول الوضع العام في البلاد، وضرورة تطبيق القانون في احترام كامل لحقوق الإنسان.



وشدد الرئيس التونسي على أهمية تأمين المواطنين والمواطنات في حياتهم ومعيشتهم، وخاصة التصدي لظاهرة الاحتكار والارتفاع غير المقبول للأسعار.