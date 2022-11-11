اخبار الخليج

الرئيس التونسى يشدد على ضرورة التصدى لظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يشدد على ضرورة التصدى لظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة التصدي لظاهرة الاحتكار والارتفاع غير المقبول للأسعار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مساء اليوم /الخميس/، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين . 


وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن اللقاء تناول الوضع العام في البلاد، وضرورة تطبيق القانون في احترام كامل لحقوق الإنسان. 


وشدد الرئيس التونسي على أهمية تأمين المواطنين والمواطنات في حياتهم ومعيشتهم، وخاصة التصدي لظاهرة الاحتكار والارتفاع غير المقبول للأسعار.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا