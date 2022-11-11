شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو لاستئناف المساعدات الدولية للسودان وترفض التدخل فى شئونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا السفير الصينى فى السودان، ما شيمين، المجتمع الدولى لاستئناف المساعدات وتقديم الدعم المالي للتغلب على الصعوبات التي تواجه السودان.

وأكد السفير، في مؤتمر صحفي، اليوم/الخميس/ أن بلاده ستواصل العمل البناء لتحقيق الاستقرار وتقديم الدعم والمساعدات لتحسين معيشة الناس في السودان، وأن السودان شريك أساسي للصين، داعيا كل أصحاب المصلحة في السودان للعمل على إيجاد أرضية مشتركة وترك الخلافات جانبا وتحقيق الاستقرار في مختلف المجالات.



وأعلن رفض بلاده التدخل الخارجي في الشأن السوداني، داعيا الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة العليا لبلدهم وعدم اتباع المصالح الحزبية الضيقة.



وقال إن:"هناك فرصا جديدة للتنمية للسودان ودول أخرى، بالإضافة إلى تشجيع كل السودانين لاغتنام الفرص لتعميق التعاون الثنائي على مختلف المجالات لتحقيق نتائج مفيدة للجميع وبالتالي سنخلق مستقبل أفضل إشراقا للسودان والصين".