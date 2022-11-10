شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لإصابة طائرة لبنانية قادمة من الأردن بـ"رصاصة طائشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست" محمد الحوت، الخميس، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية اللبنانية قادمة من الأردن أصيبت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في مدرج مطار بيروت الدولى، بحسب "سكاى نيوز".

وأفاد الحوت في تصريح لوكالة "رويترز"، بأن 7 إلى 8 طائرات تتعرض سنويا للرصاص الطائش، إلا أنها المرة الأولى التي تتعرض طائرة للرصاص الطائش أثناء عملية الهبوط.

ونشرت النائبة في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان على صفحتها على تويتر، صورا تظهر اختراق رصاصة لسقف الطائرة التي كانت على متنها الأربعاء. أثار الرصاصة الطائشة - سكاى نيوز وأكد مصدر في طيران الشرق الأوسط لموقع "سكاي نيوز عربية" إصابة طائرة تابعة للشركة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في مطار بيروت. وقال إن "الرصاصة اخترقت سطح الطائرة إلى داخلها من دون تسجيل أي إصابات".

وحذر المصدر من "استمرار إطلاق الرصاص في محيط المطار"، لافتا إلى أنه سبق أن أصيبت طائرات أخرى وهي رابضة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولكن هذه المرة هي المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة أثناء تحليقها.

إلى ذلك، طالب المصدر الجهات المعنية بمعالجة موضوع الطيور فى محيط المطار، مشيرًا إلى أن خطرها على الملاحة الجوية يوازي إن لم يكن أكثر خطر إطلاق الرصاص.

وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" من مصادر خاصة في المطار أن تحقيقا فتح بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن رصاصا متفلتا يسمع فى بيروت منذ ليل الأربعاء فى محيط المخيمات الفلسطينية القريبة من منطقة المدينة الرياضية