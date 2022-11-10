شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: تسجيل 35 إصابة مؤكدة جديدة بالكوليرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 35 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 490 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات المشتبه بها إلى 2552 حالة بعموم البلاد، فيما لم تسجل وفيات جديدة إضافية عن الحالات المسجلة البالغ عددها 18 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة، في بيان الأربعاء، أن العاصمة بيروت ظهرت بها 5 حالات مثبتة حتى الآن، فيما يتمركز انتشار الكوليرا في مناطق محافظات الشمال وبعلبك والبقاع.

ومن المقرر أن يتسلم وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض 600 ألف جرعة لقاح للكوليرا غدا في المخزن الرئيسي للأدوية ببيروت بعد وصولها للبنان اليوم وذلك لإطلاق الخطة الوطنية للتلقيح يوم السبت المقبل.