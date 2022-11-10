شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعلن مصرع 100 عنصر إرهابى بمحافظتى جلجدود وشبيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الوطني الصومالي، مصرع 100 عنصر من مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عمليات عسكرية واسعة النطاق في محافظتي جلجدود وشبيلى السفلى بالصومال.

وذكرت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن أكثر من 50 عنصر من مليشيات الخوارج المتشددة لقوا مصرعهم على أيدي الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقة "عيل غروف" بإقليم غلغدود.

وأضاف البيان أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة، حيث دمرت معاقل الخوارج في المنطقة، مضيفا أن 47 إرهابيا من مليشيات الخوارج لقوا مصرعهم أيضا خلال عملية مخططة نفذتها أجهزة الأمن والمخابرات في منطقة "غيشان" التابعة لإقليم شبيلي السفلى.

وأعربت حكومة الصومال الفيدرالية، وفقا للبيان، عن امتنانها للسكان المحليين وما وصفتهم بـ"الأصدقاء الدوليين" الذين ساهموا في هذه العمليات الناجحة للقضاء على مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.