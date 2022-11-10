شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أشقاء من محافظة الخليل، فيما تم اعتقال ثلاثة من محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال شخص من مخيم عايدة شمال بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة، فيما تم اعتقال آخر من بلدة نعلين غرب محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، وفي شمال الضفة، تم اعتقال فلسطينيين اثنين من نابلس وجنين.