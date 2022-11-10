شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماع حول الحلول المستدامة للأمن الإنسانى فى إطار قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والبنك الإسلامى للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى غدا الجمعة اجتماع تحت عنوان "حلول مستدامة للأمن الإنسانى"، وذلك فى إطار أعمال الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

ويناقش الاجتماع "المبادرة الإقليمية للأمن المناخي في الدول العربية" التى طرحتها الأمانة العامة لجامعة الجول العربية بهدف معالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ والأزمات الغذائية المرتبطة به، وذلك في سياق الأزمات المتزايدة والضعف الاجتماعي في المنطقة العربية، من خلال تطوير جدول أعمال قوي ومترابط للبرامج والأنشطة التي تتقاطع مع هذه القضايا.