شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبنانى يعقد خامس جلساته اليوم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النواب اللبنانى خامس جلساته لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وذلك فى جلسة عامة دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه برى الخميس الماضى.

وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى قال الخميس الماضى، إنه لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد بدءا من الأسبوع المقبل، معبرا عن أمله في ألا تتحول الجلسات إلى ما وصفه بمسرحية، داعيا للتوافق ما بين الكتل النيابية، ومشددا على ضرورة حل العقد بين الكتل عبر تقديم تنازلات للوصول إلى الحل.

وأضاف بري - في تصريحات له عقب جلسة مجلس النواب الخميس الماضى، أن الأولوية الأولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توافق لأن المجلس عقد 4 جلسات دون نتيجة، موضحا أن هذا هو السبب الذي قال إنه سيدعو لحوار بشأنه.

وعبر عن أمله أن يحصل التوافق بين الكتل النيابية خلال أسبوع قبل الجلسة النيابية التي دعا لها الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد للبلاد.