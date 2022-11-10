شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعتزم تعزيز الأسطول الجوي باقتناء 15 طائرة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم الخطوط الجوية الجزائرية تعزيز أسطولها الجوي عبر اقتناء 15 طائرة جديدة.

وأوضح مدير الاتصال بالخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، في بيان، أنه تم اليوم فتح الأظرف لاقتناء هذه الطائرات، تنفيذا لقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك بمقر الشركة بحضور ممثلي المصنعين.

وكانت الحكومة الجزائرية، خلال اجتماعها برئاسة الرئيس الجزائري، في 8 مايو الماضي، قد وافقت لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باقتناء 15 طائرة قصد تعزيز شبكة رحلاتها، وخاصة نحو أفريقيا وآسيا.