شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسي يؤكد أهمية تعزيز التشاور مع إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الأربعاء، أهمية تعزيز التشاور مع إسبانيا وتطوير علاقات التعاون وتنويعها لتشمل مجالات جديدة وواعدة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير التونسي مع سفير إسبانيا الجديد فرانسيسكو جافير سايرا، الذي قدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لمملكة إسبانيا لدى الجمهورية التونسية.

وأكد الجرندي ضرورة الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز آليات التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف كأداة لمجابهة التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والعالم، وخاصة فيما يتعلق بأزمتي الغذاء والطاقة.

من جهته، أكد السفير الإسباني حرصه على توثيق الروابط التي تجمع بلاده مع تونس، وتعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات، مشيرا إلى استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي.