شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد على أهمية تعزيز علاقات التعاون مع فنلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وفنلندا، مشيرا إلى علاقات الصداقة الثنائية طويلة الأمد التى تربط البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "نينا" أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقى اليوم الخميس، السفير الفنلندى لدى العراق ماتى لاسيلا، الذي نقل رسالة تهنئة من الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو إلى رئيس العراق بمناسبة انتخابه.

وقدم الرئيس الفنلندى، خلال الرسالة، التهانى للرئيس العراقى.. متمنّيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة الثنائية طويلة الأمد التى تربط البلدين.. معربا عن تطلّعه إلى تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.