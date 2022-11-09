شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوبو تكشف رسميا عن Oppo A58.. سعر ومواصفات الهاتف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت شركة أوبو الصينية رسميا الثلاثاء هاتفها الجديد Oppo A58، والذي يأتي بثلاثة إصدارات مختلفة الذاكرة.

يعمل الهاتف Oppo A58 بمعالج من النوع Dimensity 700 SoC، مع واجهة ColorOS 12.1 التي تعمل بنظام Android 12.

هاتف أوبو الجديد يأتي بثلاثة إصدارات، الأول يأتي بذاكرة تخزين 128 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية (رام) 6 جيجابايت.

أما الإصدار الثاني من الهاتف Oppo A58، فيأتي بذاكرة تخزين 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (رام) 8 جيجابايت.

وقدمت أوبو الإصدار الثالث من الهاتف Oppo A58، بذاكرة تخزين 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (رام) 8 جيجابايت.

وزودت شركة أوبو الصينية هاتفها الجديد، بفتحة لبطاقة microSD لتوسيع التخزين في جميع الإصدارات، وفقا لموقع "gsmarena".

وفيما يتعلق بباقي مواصفات الهاتف، فسمكه يصل إلى 7.99 ملم، وسجل وزنه 188 جراما.

أما شاشة الهاتف Oppo A58، فهي من النوع LCD ويبلغ مقاسها 6.56 بوصة عالية الدقة + 90 هرتز مع فتحة للكاميرا الذاتية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويوجد حول الجزء الخلفي لهاتف أوبو شريط عمودي يميل إلى اليسار يحتوي على دائرتين كبيرتين، الأولى تحتوي على كاميرا واحدة، والأخرى بها كاميرا وفلاش LED.

واحدة من هذه هي الكاميرا الأساسية التي تستخدم مستشعر 50 ميجابيكسل، بينما الآخر هو مستشعر عمق 2 ميجابيكسل.

دعمت شركة أوبو هاتفها الجديد ببطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 33 وات.

يحتوي الهاتف أيضا على قارئ بصمات الأصابع مثبت على الجانب واتصال 5G ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم ومنفذ USB-C.

هاتف أوبو Oppo A58 مقاوم للغبار والماء ويتميز بمكبرات صوت مزدوجة مع صوت DIRAC.

يأتي هاتف Oppo A58 بألوان الأسود والأرجواني والأزرق، ويبلغ سعر الإصدار 8/256 جيجابايت 1699 يوان صيني ما يعادل 234 دولارا.