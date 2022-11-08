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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توصي الدكتورة بولينا سفيتشنيكوفا، أخصائية علم النفس، بالبدء بالوقاية من اكتئاب الخريف في شهر أغسطس.

طرق الوقاية من اكتئاب الخريف



وتشير الأخصائية في تصريح لوكالة "موسكفا" الروسية للأنباء، إلى أنه مع قدوم الخريف وتقلص طول ساعات النهار، تبدأ لدى الكثيرين فترة الاكتئاب الموسمي.



وتقول، "يساهم ضوء الشمس في استقلاب ناقل عصبي مثل السيروتونين، الهرمون المسؤول عن البهجة والنشاط والمزاج الجيد. ولكن مع تقلص ساعات النهار ينخفض إنتاجه، ما قد يؤدي إلى اضطراب عاطفي موسمي لدى البعض".

ووفقا لها، تزداد في الخريف الرغبة بتناول الحلويات، حيث يحاول الجسم بهذه الطريقة السهلة زيادة إنتاج السيروتونين، للحصول على مشاعر إيجابية. وتنصح الخبيرة بتناول الفواكه والثمار بدلا من الحلويات، وشرب أنواع من الشاي المنعش. كما يجب أن يعتاد الشخص على المشي بانتظام على الأقل لمدة 10 دقائق يوميا، وممارسة هواية مفضلة.

وتضيف، يجب البدء والاستعداد لفصل الخريف في شهر أغسطس-سبتمبر، بحيث يصبح بإمكان الشخص تحمل الاكتئاب الموسمي، الذي يبلغ ذروته في شهر نوفمبر، بأقل قدر من الإزعاج.

ويذكر أن نتائج دراسة علمية أجريت مؤخرا، أظهرت أن انتشار الاكتئاب الموسمي غير متجانس بين الفئات العمرية، حيث تبين أن الشباب دون الثلاثين من العمر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي مقارنة بالأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 40 عاما. كما يصاب به الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

اكتشف علماء جامعة فرانكفورت الألمانية أن علاج الاكتئاب أدى إلى حدوث تغيرات في بنية الدماغ، بعكس التصورات الشائعة عن مرونة الدماغ.

المؤتمر السنوي للكلية الأوروبية لعلم الأدوية العصبية والنفسية.

وتشير EurekAlert، إلى الباحثين عرضوا نتائج هذه الدراسة إلى المؤتمر السنوي للكلية الأوروبية لعلم الأدوية العصبية والنفسية.

وقد درس الباحثون خلال الدراسة صور التصوير بالرنين المغناطيسي، لأدمغة 109 متطوعا يعانون من الاكتئاب. خضع جميعهم للعلاج النفسي والأدوية والعلاج بالصدمات الكهربائية.

وقد اهتم الباحثون بالتغيرات التي تحدث في أجزاء مختلفة من الدماغ وعدد الروابط بينها. وبعد ذلك قارن الباحثون النتائج مع مجموعة تتألف من 55 شخصا سليما.

واتضح للباحثين، أن جميع الخيارات المستخدمة في العلاج، تغير بنية الروابط في الدماغ عند الشفاء. وأن هذه التغيرات تحصل خلال فترة قصيرة - نحو ستة أسابيع.

واستنادا إلى ذلك، استنتج الباحثون، أن دماغ الإنسان يتميز بمرونة عالية أكثر وضوحا مما كان يعتقد سابقا. وأن العلاج سمح بزيادة الروابط بين الخلايا العصبية في الدماغ. ولوحظ أن هذا التأثير كان أكثر وضوحا في المرضى الذين كانت نتائج علاجهم أفضل. لذلك يخطط الخبراء في المستقبل، دراسة الآلية المسؤولة عن هذه التغييرات، التي من شأنها تحسين فعالية علاج مرضى الاكتئاب.

الأسباب التي تعرض الطفل للاكتئاب وكيفية التعرف عليها



كشفت الدكتورة ماريا بابوشكينا، أخصائية علم النفس السريري، الأسباب التي تعرض الطفل للاكتئاب وكيفية التعرف عليها.

ووفقا لها، يمكن أن يحدث الاكتئاب لدى الطفل كالبالغين. على سبيل المثال، فقدان أحد الأحباء، الانفصال الطويل عن أحد الأقارب، طلاق الوالدين، النزاعات في البيئة الاجتماعية وغيرها من الأحداث.

وتقول، "يمكن ألا تظهر الكآبة لدى الطفل على شكل لا مبالاة أو الضعف، بل على شكل قلق شديد واضطرابات نفسية ومخاوف مختلفة وعدم التكيف مع المجموعة، أو الفشل الدراسي والصراعات".

وتضيف، يمكن أن يشير إلى اكتئاب الطفل- الغثيان، ألم في البطن، الصداع، الأرق، الاستيقاظ في الليل وكوابيس وارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض الشهية.

وتقول، "إذا لم تكشف التحاليل والفحوص عن سبب هذه الأعراض. فإنها تشير إلى أن الطفل يعاني من الاكتئاب".