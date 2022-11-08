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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشفت "مواد كيميائية سامة" مرتبطة بعدد كبير من الأمراض والاضطرابات في كل منتج للأطفال تم أخذ عينات منها في دراسة جديدة.

العثور على مواد كيميائية سامة في منتجات للأطفال مرتبطة بالسرطان والتوحد.. ما القصة؟

ووجدت الاختبارات المعملية التي أجرتها مجموعة العمل البيئية (EWG) التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، وجود مواد تحتوي على مركبات تحتوي على نسبة عالية من الفلور ومتعددة الفلور (PFAS) على الألعاب والملابس والمرايل والفراش.

وتعد PFAS عنصرا شائعا في الملابس والأدوات المنزلية الأخرى لأنها متينة ويمكنها صد الشحوم والماء والبقع والحرارة.

لكن العلماء حذروا في بعض الأحيان من أنها يمكن أن تتلاشى مثل الغبار ثم يستنشقها الصغار. كما أنها متينة ويمكنها البقاء في البيئة لفترات طويلة من الزمن.

وربطت المواد الكيميائية بزيادة خطر الإصابة بالسرطان والعيوب الخلقية والتوحد والعقم.

وقال سيدني إيفانز، المحلل في EWG ومعد الدراسة، إن المخاطر الناجمة عنها "تفوق بكثير أي نوع".

وقامت EWG، وهي منظمة مقرها واشنطن العاصمة، بإجراء سلسلة من الاختبارات المعملية المستقلة على المنتجات.

ونظر البحث في البداية إلى مستويات الفلور في العناصر، وهو عنصر كيميائي يستخدم في صناعة البلاستيك الذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان وهشاشة العظام وإلحاق الضرر بالكلى والعظام والأعصاب والعضلات.

ثم قام الباحثون باختبار العناصر العشرة التي تحتوي على أعلى مستويات من الفلور لـ PFAS.

وكانت المنتجات العشرة عبارة عن جميع منتجات الأطفال. ولا يوجد حد للمواد الكيميائية PFAS في اللعب على المستوى الفيدرالي، ولكن تم وضع قيود على كمياتها في مياه الشرب.

وأوصت وكالة حماية البيئة (EPA) في توجيهات صدرت في يوليو، أن مستوياتها يجب ألا تتجاوز 0.004 جزء لكل تريليون (جزء لكل تريليون) في مياه الشرب.

كما تحركت عدة ولايات لحظر استخدامها في المنتجات بما في ذلك الملابس والفراش.

ويحذر الباحثون من أن التعرض "للمواد الكيميائية" لدى الشباب يمكن أن يؤثر على النمو الاجتماعي والبدني للطفل، ويؤثر على السلوك مع تقدمهم في السن.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة تكساس العام الماضي أن الأطفال الذين تعرضوا لـ PFAS في الرحم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتوحد.

ويمكن أن يؤدي التعرض طويل المدى أيضا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الكلى والخصية والمبيض والبروستات والغدة الدرقية ونخاع العظام عند بلوغهم سن الرشد.

إذا تعرّضت لشظية من قبل، فستعرف أنها يمكن أن تكون مؤلمة وغالبا ما يصعب إزالتها أيضا. لذا، ماذا يحدث إذا لم تقم بإخراج الشظية؟.

يمكن أن تجتاز الشظايا الجلد، ما يسمح بالالتهاب والعدوى والتفاعلات السامة وتكوين الورم الحبيبي، خاصة إذا لم تكن اللقاحات المعززة محدثة، وفقا للجمعية الأمريكية لأطباء الأسرة.

وقالت الممرضة المعتمدة آشلي جونز: "الجلد عبارة عن حاجز مادي يمنع الالتهابات. ترك شظية في الجلد يجعل من السهل على البكتيريا الموجودة خارج الجلد أن تدخل تحته".

وإذا كانت الشظية تحمل البكتيريا، فإن تركها في الجلد يوفر طريقة سهلة للبكتيريا لتعمل في طريقها إلى مجرى الدم، على حد قول جونز.

ويمكنك محاولة إزالة الشظايا عن طريق استخدام ضغط بطيء وثابت واستخدام بعض الملاقط، ولكن إذا فشل ذلك، نصحت جونز "بالتماس الرعاية الصحية".

ولا يمكن إزالة جميع الشظايا بأمان في المنزل. وقال الدكتور جيفري بيهلر، رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى نيكلوس للأطفال في ميامي، إن إزالة الشظية العميقة يمكن أن يسبب النزيف. وإذا تسببت إزالة الشظايا في نزيف حاد، فتوجه إلى مركز الرعاية الصحية حيث يمكنهم المساعدة في استخدام الأدوات المعقمة.

ولا يتم امتصاص الشظايا المتبقية في الجسم ببساطة. بدلا من ذلك، من المرجح أن يرفض الجسم الشظية ويحاول دفعها للخارج مما قد يؤدي إلى حدوث التهاب وجيوب من القيح.

وأضافت جونز أنه إذا استمرت الاستجابة الالتهابية لعدة أيام أو أسابيع، يمكن أن تتطور المنطقة أحيانا إلى نتوء دائم إلى حد ما أو ما يسمى "الورم الحبيبي". وهذا نوع من الفقاعة الواقية لخلايا الجهاز المناعي التي تحيط بالكائن الغريب الذي لم يكن الجسم قادرا على طرده.

وفي بعض الأحيان، يمكن للجسم بشكل طبيعي طرد الشظية من الجلد دون التسبب في استجابة التهابية، كما قال بيهلر. وفي أحيان أخرى، قد تبقى الشظية في الجلد إلى الأبد.

ويجب تقييم الأجسام الغريبة الموجودة في الجلد - خاصة عند الأطفال وكبار السن، الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى - من قبل أخصائي رعاية صحية.