شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواد غذائية تحفز عمل الدماغ.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة كريستينا بلوتنيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن دماغ الإنسان يتحمل يوميا عبئا كبيرا، خاصة عند تعامله مع المعلومات. لذلك يمكن بسبب الجهد الزائد أن يحصل "عطل" في عمله.

والمواد الغذائية التي تحفز عمل الدماغ هي:

1- البروكلي - تشير الخبيرة، إلى أن هذه المادة الغذائية ضرورية للدماغ. لأن جميع أنواع الملفوف تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتينات النباتية السهلة الامتصاص. علاوة على ذلك يحتوي البروكلي على البروم الذي يحسن عمل الدماغ. كما أنه يحتوي على فيتامين C الذي يقوي الأوعية الدموية. لذلك ينصح بتناول ما يصل إلى 70 غراما منه يوميا.

2- الجوز - وتقول: "الجوز يحفز عمل الدماغ أيضا. بالإضافة إلى ذلك، جميع أنواع المكسرات لها قيمة غذائية وفوائد صحية. ولكن الجوز يساعد على تحسين الذاكرة، لأنه يحتوي على مادة الليسيثين، التي تنشط عمليات الذاكرة في الدماغ. لذلك ينصح بتناول 3-4 حبات متوسطة الحجم منه يوميا".



3- سمك السلمون. تؤثر جميع الأسماك الدهنية إيجابيا في الجسم. ولكن سمك السلمون يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة، التي تساعد على استقرار الاتصال بين خلايا الدماغ. وعمليا تؤثر في جميع العمليات الجارية في الدماغ.

4 - العنبية الآسية أو الأحراش، هذه الثمار تساعد على حل العديد من مشكلات الرؤية.

مواد غذائية تحفز عمل الدماغ

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ثمار العنبية الاسية

وتقول: "تحسن هذه الثمار الذاكرة والتعلم. تحتوي هذه الثمار على مركبات الفلافونويد - عناصر تساعد على تدفق الدم إلى الدماغ. كما أنها تساعد على تبسيط نقل المعلومات بين خلايا الدماغ".

ووفقا لها، تناول ثمار العنبية الآسية طازجة أو مجمدة، تساعد على تحسين عمل الدماغ والذاكرة.

وتضيف، كما تساعد الفواكه والثمار المجففة على تحسين عمل الدماغ والذاكرة: المشمش والبرقوق الأسود والزبيب. وهذه المواد تساعد أيضا على استقرار عمليات التمثيل الغذائي في الجسم واستعادة الوظائف المعرفية. ولكنها في نفس الوقت تحذر من الإفراط في تناول هذه المواد المجففة لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية.

وتشير الخبيرة، إلى أنه يجب شرب الماء. لأن الماء يلعب دورا أساسيا في تحسين الذاكرة، بالإضافة إلى أنه ينظف الجسم ويساعد على استقرار العمليات الجارية فيه.

تعتبر المكسرات من الأطعمة المفضلة، لذلك تستخدم عادة كوجبة خفيفة. فما هي خصائصها المفيدة؟ وهل تحتوي فعلا على سعرات حرارية كثيرة؟

يشير الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، إلى أن المكسرات مفيدة جدا للجسم، وتؤثر إيجابيا في نشاط الدماغ. وعلاوة على ذلك لها العديد من الخصائص المفيدة الأخرى.



الجوز- يحتوي الجوز على السليكون (الضروري للأنسجة) والكوبالت (الضروري لعملية التمثيل الغذائي) والمنغنيز (الضروري للمناعة وإنتاج الدم). كما يعتبر الجوز أيضا مصدرا لأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية المتعددة غير المشبعة. وبالطبع تحتوى 100 غرام من الجوز على نحو 650 سعرة حرارية. لذلك، يجب عدم الإفراط بتناوله، بل يكفي تناول كمية قليلة منه للشعور بالشبع والحصول على جميع العناصر الغذائية، دون أن يسبب هذا زيادة في الوزن.

الجوز البرازيلي- يحتوي هذا الجوز على النحاس الضروري للوقاية من المؤكسدات، والزنك لمنظومة المناعة، والمغنيسيوم الذي يؤثر إيجابيا في الجهاز العصبي. ولكن لا ينصح بالإفراط في تناوله نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من السيلينيوم الذي عند زيادة تركيزه يمكن أن يصبح ساما. لذلك من الأفضل تناول 1-2 حبتين منه في اليوم للحصول على فوائده.

الجوز البرازيلي

اللوز- يحتوي اللوز على أعلى نسبة من المغنيسيوم. وهذا العنصر ضروري جدا للجهاز العصبي، حيث يجعلنا أكثر هدوءا وتوازنا. كما أن المغنيسيوم يؤثر في القوة العضلية. وعلاوة على هذا يحتوي اللوز على الفوسفور، الذي يساهم في تكوين النسيج العظمي، وكذلك على الكوبالت (الضروري لعملية التمثيل الغذائي) والمنغنيز (للمناعة وإنتاج الدم) والبوتاسيوم للقلب.

البندق- أهم خاصية للبندق هي تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، وتغيير نسبة الكوليسترول "الجيد" إلى "الضار" لصالح الأول. وعلاوة على ذلك البندق غني بعنصر الكروم (للوقاية من السمنة)، والمغنيسيوم ومركب البيوتين الذي ينظم إنتاج الأنسولين.

الفستق- يحتوي الفستق على البوتاسيوم، الذي يؤثر إيجابيا في عمل القلب. كما أنه غني بفيتامينات مجموعة B الضرورية للجهاز العصبي والدماغ وحالة الجلد والأظافر والشعر. وعلاون على ذلك يعتبر الفستق مصدرا للسيليكون والنحاس.