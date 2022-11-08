شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهروب الكبير.. مئات الآلاف يغادرون تويتر إلى "ماستودون" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وسط ما يحيط بمنصة تويتر من انتقادات بسبب القرارات المثيرة للجدل التي يتخذها إيلون ماسك، أعلن عدد من المستخدمين عن هجرتهم من المنصة.

ووفق تقرير لشبكة "سي إن إن"، شهدت الأيام الماضية هجرة جماعية من تويتر لمنصة بديلة هي منصة “ماستودون”، التي اكتسبت نحو 230 ألف مستخدم إضافي منذ يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يوم إعلان ماسك رسميا عن استحواذه على تويتر.

وبعد مرور الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وصل عدد المستخدمين الشهري لمنصة Mastodon لـ 655 ألف مستخدم.

وقالت الوكالة الأمريكية إن القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها إيلون ماسك منذ توليه إدارة تويتر، مثل وضع رسوم شهرية لعلامة التوثيق، أدت لهجرة جماعية من تويتر، وكان من أبرز المنصات التي توجه لها المستخدمون منصة Mastodon، التي يعود تاريخ تأسيسها لعام 2016.

وظهرت المنصة مؤخرا في الوقت الذي كان يبحث خلاله المستخدمون عن بديل واضح لتويتر، وبحسب "سي إن إن"، تداول عدد من النشطاء مجموعة من المنشورات الساخرة حول قرارهم بالهجرة لـMastodon، كمتنفس للتعبير عن الرأي بحرية، بعيدا عما أثاره إيلون ماسك من لغط، بإعادته لتفعيل حسابات شخصيات من المعروف عنهم تغريداتهم المثيرة للجدل مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وعلى عكس غالبية منصات التواصل الأخرى، الإعلانات لا تزال مجانية عبر منصة Mastodon، كما أنها تتاح مجانا في كافة نشاطاتها للمستخدمين.

والمنصة من تأسيس مطور البرامج الألماني "يوجين روشكو".