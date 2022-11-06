شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميًا.. تويتر تطلق الاشتراك المدفوع للعلامة الزرقاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت منصة التغريدات الشهيرة تويتر، الاشتراك المدفوع للعلامة الزرقاء رسميا وقالت إن المبلغ سيتيح لدافعه العديد من المزايا.

رسميًا.. تويتر تطلق الاشتراك المدفوع للعلامة الزرقاء

وقالت المنصة في تحديث على أجهزة أبل إنه ابتداء من اليوم تم إطلاق اشتراك Twitter Blue بسعر 7.99 دولار شهريًا، والذي يتيح توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء إلى جانب مزايا أخرى.

وأضافت المنصة إن هذه الخاصية ستتاح لمستخدمين في بلاد معينة سيسجلون من أجل "خدمة العلامة الزرقاء" مقابل 7.99 دولار شهريا.

وأوضحت الشركة أن ميزة الاشتراك المدفوع متوفرة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وستصل تدريجيًا لباقي الدول.

ويعد تغيير السياسة أمرا مثيرا للجدل في ظل مخاوف من أن تنتشر الحسابات المزيفة عبر المنصة، ويأتي ذلك في أعقاب شراء تويتر من قبل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي سرح نصف موظفي المنصة الجمعة الماضي.

والعلامة الزرقاء "المرغوبة " كانت متاحة سابقا فقط للأفراد والمنظمات المؤثرة أو البارزة، والتي كان يُطلب منها إثبات هويتها.

وفي تحديث لنظام آي أو إس بأجهزة أبل، أعلن تويتر أن المستخدمين الذين "يشتركون الآن" يمكنهم الحصول على علامة التحقق الزرقاء بجوار أسمائهم، "تماما مثل المشاهير والشركات والسياسيين".

ويمثل هذا التغيير نهاية نظام التحقق المعتاد في تويتر، الذي بدأ عام 2009 لمنع انتحال هويات أصحاب حسابات المشاهير والسياسيين.

وكان تويتر قبل هذا التطوير يمتلك نحو 423000 حساب تم التحقق منها، العديد منها لصحفيين من جميع أنحاء العالم تحققت منهم الشركة بغض النظر عن عدد متابعيهم.

وكان ماسك، المالك الجديد لمنصة تويتر قال إن "نظام اللوردات والفلاحين الحالي في تويتر لمن يملك علامة التوثيق الزرقاء أو لا يملكها مجرد هراء.. القوة للشعب! الأزرق مقابل 8 دولارات شهريًا".

أرسل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، رسالة مفتوحة إلى مالك منصة "تويتر" الجديد إيلون ماسك، بخصوص العصفور الأزرق.

وطالب فولكر تورك، إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة "تويتر"، بالعمل على ضمان احترام الشبكة الاجتماعية لحقوق الإنسان، في رسالة صدرت السبت.

وكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قائلا: "على غرار جميع الشركات، يتعيّن على تويتر أن تفهم الأضرار المرتبطة بمنصتها وأن تتّخذ خطوات لمعالجتها".

وأضاف: "احترام حقوق الإنسان يجب أن يشكل حاجز الأمان بالنسبة لاستخدام المنصة وتطورها".

ووجه قوله مباشرة لماسك قائلا: "باختصار، أدعوك لضمان إيلاء حقوق الإنسان أهمية محورية في إدارة تويتر تحت قيادتك".

وتعاني المنصة منذ استحوذ عليها إيلون ماسك، الذي قام بتسريح نصف الموظفين العاملين بالشركة، بعد فصله لكبار الموظفين، خلال 10 أيام فقط.

وفي رسالة مؤثرة، اعتذر جاك دورسي المؤسس المشارك لـ "تويتر"، لموظفي الشركة بعد يوم من تسريح نحو نصف العاملين بها. وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: "الموظفون في تويتر في الماضي والحاضر أقوياء ومرنون.. سيجدون دائمًا الطريق بصرف النظر عن مدى صعوبة اللحظة".

وأضاف دورسي: "أدرك أن الكثيرين غاضبون مني.. أتحمل المسؤولية عن الموقف الذي يمر به الجميع الآن.. لقد أسهمت في نمو حجم الشركة بسرعة كبيرة.. أعتذر عن ذلك".

كان دورسي قد شارك في تأسيس "تويتر" عام 2006، وتولى أعلى منصب قيادي في الشركة مرتين قبل استقالته من منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي. وبعد استقالة دورسي، تولى باراغ أجراوال دفة القيادة في الشركة قبل أن يقيله إيلون ماسك الأسبوع الماضي.



بلغ إجمالي عدد الموظفين لدى شركة "تويتر" ألفي شخص في 30 يونيو/حزيران 2013، أي قبل فترة وجيزة من الاكتتاب العام للشركة. فيما بلغ إجمالي الموظفين لديها مستوى 7500 موظف بحلول نهاية العام الماضي 2021.

وأعلن رئيس إدارة السلامة والنزاهة في "تويتر"، يوئيل روث، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي السبت 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن الشركة استغنت عن 50% من موظفيها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لم يطرأ أي تغيير على الآلية المتعلقة بالإشراف على المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي.

كان الملياردير الأمريكي وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك -المالك الجديد لشركة تويتر- الجمعة في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: "فيما يتعلق بتخفيض القوى العاملة في الشركة، لا يوجد خيار عندما تخسر 4 ملايين دولار يوميًا، وتم منح كل شخص غادر الشركة 3 أشهر مكافأة نهاية الخدمة، وهو مستوى أعلى بنحو 50% من المنصوص عليه قانونيًا".