شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وغائم فى الإمارات ومائل للحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة نشرة أحول الطقس فى دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية :

لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاحد غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الاثنين، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً على البحر والمناطق الشمالية مثيرة للغبار.

الكويت:

معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.