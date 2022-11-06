شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والإمارات يبحثان التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.

وذكر مكتب السوداني -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) السبت، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات؛ للتهنئة بتوليه مهامه ونيل حكومته ثقة مجلس النواب، كما تم بحث مجمل العلاقات الثنائية بين بغداد وأبوظبي وآفاق التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين، وشعبيهما الشقيقين.

كما أكد الجانبان أهمية تنمية الشراكة وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لدول المنطقة وشعوبها المتآخية.