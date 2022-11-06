شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الدفاع العراقى والسعودى يؤكدان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، السبت، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الوزارة العراقية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه العباسي، من نظيره السعودي، أكد خلاله الأمير خالد السعي المستمر لتطوير هذه العلاقات؛ بما يخدم المصالح المشتركة لجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية.



من جانبه أكد العباسي أن العراق (حكومة وشعباً) يشيدون بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقة بين البلدين.