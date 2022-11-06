اخبار الخليج

وزيرا الدفاع العراقى والسعودى يؤكدان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الدفاع العراقى والسعودى يؤكدان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، السبت، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. 


ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الوزارة العراقية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه العباسي، من نظيره السعودي، أكد خلاله الأمير خالد السعي المستمر لتطوير هذه العلاقات؛ بما يخدم المصالح المشتركة لجمهورية العراق والمملكة العربية .


من جانبه أكد العباسي أن العراق (حكومة وشعباً) يشيدون بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقة بين البلدين.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا