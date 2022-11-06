شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى بمحيط جامعة القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق، وبالرصاص المطاطي، مساء السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

واندلعت النيران، في الأشجار المحيطة بجامعة القدس، جراء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال تعمدوا إلقاء القنابل الحارقة في الحرش المحاذي لحرم الجامعة؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في الأشجار والحدائق الخاصة بالجامعة.