شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينى وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلى قرب قرية سنجل شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد رصدهما يرشقان سيارات إسرائيلية بالحجارة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "قوة بالجيش الإسرائيلى كانت فى كمين بالقرب من قرية سنجل بمنطقة فرقة بنيامين الإقليمية أطلقت النار باتجاه فلسطينيين جرى رصدهما يرشقان سيارات إسرائيلية بالحجارة. قُتل فلسطينى وتلقى الآخر العلاج على يد القوة التابعة للجيش الإسرائيلي".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول "مصاب بحالة حرجة جدًا" إلى مجمع فلسطين الطبى، قبل أن تعلن وفاته متأثرًا بجراحه، وقالت فى بيان "استشهاد مصعب محمد محمود نفل (18 عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب قرية سنجل".

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس الماضى، مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلى خلال اقتحامه لمخيم جنين شمالى الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة فى بيان مقتضب أنه "حتى الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلى هناك شهيدان برصاص الاحتلال فى جنين و4 إصابات طفيفة بالرصاص الحي"