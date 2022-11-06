شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يطالب محمود عباس بوقف عاجل للتصعيد فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /السبت/ أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف عاجل تصعيد الوضع في الضفة الغربية.