شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى جراء تفجير انتحارى عند معسكر للجيش الصومالى بمقديشو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوردت وكالة الأنباء الصومالية مساء اليوم /السبت/، وقوع ضحايا ما بين قتلى ومصابين من المدنيين جراء تفجير انتحاري عند البوابة الأمامية لمعسكر (نعنع)، التابع للجيش الصومالي بمديرية ودجر بالعاصمة الصومالية مقديشيو.
وذكرت الوكالة أن هذا التفجير الإرهابي يعد إحدى الهجمات اليائسة، التي تشنها مليشيات الشباب الإرهابية، والتي تلقت ضربات موجعة، وتكبدت خسائر فادحة في المعارك الجارية بالصومال.