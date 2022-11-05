شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى جراء تفجير انتحارى عند معسكر للجيش الصومالى بمقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوردت وكالة الأنباء الصومالية مساء اليوم /السبت/، وقوع ضحايا ما بين قتلى ومصابين من المدنيين جراء تفجير انتحاري عند البوابة الأمامية لمعسكر (نعنع)، التابع للجيش الصومالي بمديرية ودجر بالعاصمة الصومالية مقديشيو.