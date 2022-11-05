شكرا لقرائتكم خبر عن تونس توافق على مشروع مرسوم اتفاقية قرض الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء التونسى فى اجتماعه، اليوم /السبت/، على عدد من مشروعات المراسيم والأوامر، ومنها مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض الموقعة في 18 سبتمبر الماضي مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية المندمجة في جنوب ولاية القصرين.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بوغرارة"، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، والمعتمد في مدريد في 21 يناير 2008، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحررة في روما في 26 أكتوبر 1961.



كما وافق على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، والمعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996.