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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لا يستطيع الكثيرون بدء يومهم من دون تناول فنجان من القهوة، ولكن هذه العادة الروتينية الصباحية، قد تؤثر سلبا في الواقع، على الأمعاء والهرمونات.

لهذا السبب.. يجب أن تتوقف فورا عن شرب القهوة على معدة فارغة في الصباح!

وأوضحت أخصائية التغذية، أوليفيا هيدلوند، عبر حسابها على "تيك توك"، أن تناول هذا المشروب على معدة فارغة يمكن أن يدفع الجسم إلى وضع الضغط العالي.



وأضافت هيدلوند، وهي خبيرة علاج غذائي مؤهلة في Livingwell في أستراليا: "أنت تعبث بهرموناتك".

وقالت إنه بالنظر إلى أن القهوة حمضية، فإن هذا يجعلها قاسية على معدة فارغة في الصباح. كما أنها تتسبب في دخول أجسامنا في حالة استجابة للتوتر الشديد، وإطلاق الكورتيزول الناتج عن ذلك، بجعلنا في موضع "حالة القتال أو الهروب".



وأوضحت أن هذه الاستجابة للضغط هي ما يسبب التوتر والرعشة بعد تناول القهوة، ولكنها تتسبب أيضا في "الشعور الجيد حقا حيث نشعر أننا قادرون على التغلب على العالم".

ومع ذلك، فإن الشعور الجيد يؤثر سلبا على الجسم، خاصة بالنسبة للنساء، وأولئك الذين يعانون من مشاكل في القناة الهضمية أو اختلالات هرمونية.

ويمكن أن تسبب هذه العادة أيضا مشاكل هرمونية مثل حب الشباب. حيث أوضحت هيدلوند: "اعتدت أن أشرب عدة أكواب من القهوة على معدة فارغة، وأشعر وكأنني على قمة العالم، وبعد ذلك كنت أعاني من حب الشباب الهرموني وأتساءل لماذا؟. هذا لأن جسدك متوتر. تناول شيئا صغيرا قبل شرب القهوة، اجعل هذا هدفك وأعدك أنك ستلاحظ فرقا إذا كنت تعاني من اختلالات هرمونية أو حتى مشاكل في القناة الهضمية".

ووجدت دراسات سابقة أن القهوة تؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف.

وأظهرت دراسة سابقة أجريت على 21803 نرويجيا أن أنواعا معينة من القهوة يمكن أن تكون أسوأ على القلب - ويختلف الخطر بالنسبة للرجال والنساء.



كما وجدت دراسة أخرى أن شرب أنواع القهوة التي تحتوي على الإسبريسو، أدى إلى زيادة نسبة الكوليسترول لدى الرجال، والتي كانت تقريبا ضعف الزيادة التي لوحظت عند النساء.

وسيكون من الأفضل للرجال اختيار قهوة مصفاة.

وتحتوي القهوة على مركبات زيتية تعرف باسم الديتيربين، والتي تتضمن الكافستول والكهويل، والتي من المعروف أنها ترفع نسبة الكوليسترول.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول، الناتج بشكل رئيسي عن تناول الأطعمة الدهنية والسمنة والتدخين والشرب وقلة التمارين الرياضية، إلى انسداد الأوعية الدموية والتسبب في الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض القلب.

وتوصي هيدلوند بتناول علكة الجيلاتين والبيض ومنتجات الألبان النيئة والتوت أو بعض الفاكهة المطهية، بما في ذلك التفاح أو الكمثرى أو التوت، قبل تناول المشروب الصباحي.

لم يجد تحليل حديث نُشر في Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica، أي ارتباط بين استهلاك النساء للكافيين والحمل أو معدل المواليد الأحياء بعد علاجات الخصوبة.

ولكن النتائج أظهرت أن استهلاك النساء للكحول كان مرتبطا بانخفاض معدل الحمل بعد العلاجات، عندما كان الاستهلاك الأسبوعي أكبر من 84غ، ما يعادل 7 مشروبات قياسية.



كما ارتبط استهلاك الكحول لدى الرجال بانخفاض معدل المواليد الأحياء بعد علاجات الخصوبة لدى النساء عندما كان الاستهلاك الأسبوعي أكبر من 84غ.

وشمل التحليل جميع الدراسات ذات الصلة المنشورة قبل 15 يوليو 2022. وتم تضمين ما مجموعه 7 دراسات عن استهلاك الكافيين و9 دراسات عن استهلاك الكحول، شملت 26922 امرأة و/ أو أزواجهن الذين خضعوا لعلاج الخصوبة.

وبالمقارنة مع الممتنعين عن التدخين، انخفضت فرصة حدوث الحمل بعد علاج الخصوبة بنسبة 7% للنساء اللائي تناولن 84غ من الكحول أسبوعيا، وانخفضت فرصة تحقيق الشركاء للولادة الحية بنسبة 9% للرجال الذين تناولوا 84غ من الكحول في الأسبوع.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة، يوفينج لي، الحاصل على الدكتوراه في الطب من مستشفى تونغجي في الصين: "يجب أن يدرك الأزواج أن بعض عوامل نمط الحياة القابلة للتعديل مثل عادات الشرب قد تؤثر على نتائج علاج الخصوبة. ولكن كيف تؤثر هذه العوامل على الجهاز التناسلي؟ هذا الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من البحث للتوضيح".