شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية تضبط خلية تكفيرية نسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية، ضبط خلية تكفيرية نسائية تضم 4 سيدات مقيمات بولايتي سوسة والقيروان.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان اليوم السبت، أن المصالح المركزية لإدارة الاستعلامات بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بسوسة، وفرقة الأبحاث والتفتيش بحفوز، تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية نسائية تضم أربعة عناصر نسائية في مجال التطرف الديني مقيمات بولايتي سوسة والقيروان.

وأضافت أنه اتضح للجهات الأمنية أن عضوات هذه الخلية يتواصلن في مجموعات مغلقة عبر حسابات التواصل الاجتماعي، ويخضن في الفتاوى التكفيرية لدعاة الغلو الديني بالداخل والخارج، ويتواصلن مع حسابات أجنبية لعناصر إرهابية ببؤر التوتر.

ودعت إدارة الحرس الوطني، التونسيين لمتابعة سلوكيات أبنائهم ومراقبة تعاملاتهم على مواقع الإنترنت، وتوعيتهم بمخاطر الدخول إلى المواقع التكفيرية والتواصل مع عناصر متطرفة، لمساندة جهود الدولة في التصدي لآفة الإرهاب.