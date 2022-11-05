شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الخارجية يتسلم رسالة للعاهل المغربى من رئيس جمهورية النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الجمعة بالرباط، رسالة من رئيس جمهورية النيجر إبراهيم ياكوبو إلى العاهل المغربي وذلك لدى استقباله وزير الدولة وزير الطاقة والطاقات المتجددة بالنيجر محمد بازوم.

وقال ياكوبو، في تصريح، عقب محادثات أجراها مع بوريطة: "أحمل رسالة من رئيس جمهورية النيجر إلى الملك محمد السادس.

وأشاد الوزير النيجري بالعلاقات التي تجمع البلدين، والتي تتجسد في العديد من المجالات، مجددا التأكيد على إرادة رئيس جمهورية النيجر لبذل الجهود في سبيل تعميق هذه العلاقات وتوطيدها بين البلدين.