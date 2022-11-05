شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: إحباط عملية تهريب دولية لأكثر من مليونى قرص مخدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطان الأمن المغربي بميناء طنجة المتوسط، من إجهاض عملية تهريب دولية لشحنة كبيرة من الأقراص المخدرة، وضبط مليونين و18 ألفا و500 قرص مخدر من نوع "Captagon".

وأفادت المديرية العامة للأمن المغربي- في بيان، بأنه بعد الاشتباه في حمولة إحدى حاويات البضائع، كانت على باخرة للنقل البحري تحمل علم إحدى الدول الأوروبية، وبتفتيش الحاوية تم ضبط الشحنات المهربة ملفوفة ومخبأة داخل براميل تحتوي على مواد استهلاكية.



وأضافت المديرية أن إجراءات البحث والتحري تجرى حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من الأقراص المخدرة، وامتدادات هذه الشبكة.