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وزير الخارجية الأمريكى يعرب عن قلقه إزاء التوترات في الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد -  أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك التوترات المتزايدة والعنف وإزهاق العديد من الأرواح.

وشدد بلينكن - خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد - على ضرورة قيام جميع الأطراف بوقف تصعيد التوترات بشكل عاجل، حسب ما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/.


وجدد بلينكن - بحسب البيان - التأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، معربا عن تقديره للشراكة الثنائية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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