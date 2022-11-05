شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يعرب عن قلقه إزاء التوترات في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك التوترات المتزايدة والعنف وإزهاق العديد من الأرواح.

وشدد بلينكن - خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد - على ضرورة قيام جميع الأطراف بوقف تصعيد التوترات بشكل عاجل، حسب ما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/.



وجدد بلينكن - بحسب البيان - التأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، معربا عن تقديره للشراكة الثنائية.