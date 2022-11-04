شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يصوت على قرار أممى لتعزيز الأمن فى منطقة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت الأردن، اليوم /الجمعة/، على مشروع قرار أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعة العامة للأمم المتحدة بشأن تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر المتوسط.

ويؤكد القرار، الذي قدمه الأردن مع مجموعة دول أخرى، على أن الأمن في منطقة البحر المتوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن أوروبا وبالسلم والأمن الدوليين.



وحصل القرار على 172 مؤيدا دون معارضة أي دولة مع امتناع (إسرائيل والولايات المتحدة) عن التصويت طبقا لوكالة الأنباء الأردنية.