شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: سياستنا هى عدم التدخل فى شئون الأخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين السياسة الخارجية العراقية هى عدم التدخل في شئون الأخرين ولكننا لا نقبل بتدخلات الأخرين في شئوننا .

وأضاف الوزير - في لقاء على قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن السياسة الخارجية العراقية تتأثر بالتغيرات والتحديات وتطورها سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي ، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية هى من التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة والعالم ، حيث أنها أثرت على الأمن الغذائي وأسعار الطاقة والوضع الاقتصادي والغلاء على العديد من المجتمعات في المنطقة وخاصة المجتمعات المستهلكة.



وحول دور الدول العربية في إيجاد حل الأزمة الروسية الأوكرانية ، قال حسين "إن مجموعة الاتصال العربية الوزارية - والتي تم انشاؤها بموجب قرار من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع أطراف الأزمة الأوكرانية، والمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي لها - قامت بعقد عدة لقاءات مهمة من الجانب الروسي والأوكراني وهى تستطيع أن تتحرك وتلعب دورا نتيجة علاقتها الجيدة مع جميع الأطراف".



وحول العلاقات العراقية السورية ، أكد حسين أنها علاقة مستمرة ، وأننا في كل اجتماعات الجامعة العربية نطرح عودة سوريا إلى مقعدها ، لأنه من الضروري أن يكون للحكومة السورية تمثيل على المستوى العربي، مشددا على أن الوضع الأمني في سوريا يؤثر على وضعنا الأمني حيث أن تواجد الإرهابيين في الجانب السوري تهديد للأمن العراقي والعكس أيضا ، لذلك نحتاج إلى تعاون مشترك في هذا الجانب.