شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى قيس سعيد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد.