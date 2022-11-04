شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى قيس سعيد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن السفراء الجدد هم : جوستينا بورازينسكا سفيرة جمهورية بولونيا، وجوزيفني باربارا فرانتيزن سفيرة مملكة هولندا، ومنصور خالد أحمد العمر سفير دولة الكويت، وفرانكوس دومنت سفير المملكة البلجيكية، وتيمي لاماري سيبونون سفير جمهورية فنلندا، ولاجوس ميلي سفير جمهورية المجر.