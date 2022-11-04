شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يصيب طفلا فلسطينيا بالرصاص الحى فى بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب طفل فلسطيني (14 عامًا) بالرصاص الحي، مساء اليوم /الجمعة/، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم "عايدة" شمال مدينة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الطفل أصيب خلال المواجهات التي تركزت في منطقة "المفتاح" على المدخل الشرقي للمخيم، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحى وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحى ليتم نقله إلى المستشفى.



وفي محافظة قلقيلية، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، أصيب مواطنون فلسطينيون، ومتضامن أجنبي، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة في "كفر قدوم" لمناهضة الاستيطان.



وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 3 شبان ومتضامن أجنبي بأعيرة معدنية، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.



وفي محافظة الخليل جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا، خلال مواجهات اندلعت قرب الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، وباب الزاوية، وسط مدينة الخليل.



وقالت مصادر أمنية إن جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب بالضرب عقب اعتقاله، واقتادوه إلى داخل الحاجز العسكري، كما أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان والمحلات التجارية.