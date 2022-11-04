شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي بإقليم هيران وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل أكثر من 100 عنصر إرهابى من مليشيات خلال عمليات عسكرية للجيش الصومالي في منطقتي "غرس مغن" و"عيل هريري" بإقليم هيران وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية عبدالله علي عانود - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن أكثر من 100 عنصر من مليشيات الخوارج المتشددة قتلوا، على أيدي الجيش بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقتي "غرس مغن" و"عيل هريري" التابعتين لإقليم هيران، مشيرا إلى أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة.



يذكر أن الجيش الصومالي قد كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات الخوارج المتطرفة.