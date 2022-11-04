شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانية يشدد على ضبط الأمن خلال المرحلة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضى بسام مولوى، أن الوزارة شددت على ضبط الأمن خلال المرحلة الحالية.