شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانية يشدد على ضبط الأمن خلال المرحلة الحالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضى بسام مولوى، أن الوزارة شددت على ضبط الأمن خلال المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.
وتناول اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل وزارة الداخلية. يأتي ذلك في ظل مخاوف من توتر أمني بالتزامن مع الفراغ الرئاسي وزيادة حدة الخلافات السياسية حول المسار السياسي بالبلاد في الوقت الراهن.