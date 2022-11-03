شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يعلن عزمه زيارة العراق قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتريك دوريل عزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة العراق قريبا.. مشيرا إلى تأكيد مشاركة فرنسا في قمة بغداد المزمع عقدها في الأردن نهاية العام الحالي .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، و مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوفد المرافق له في العاصمة العراقية بغداد، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/.



وحمل الوفد رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي تضمنت التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية والسعي إلى تطوير التعاون والشراكة بين البلدين، كما تضمنت دعوته إلى زيارة فرنسا.



وأكد اللقاء "ضرورة مواصلة التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين".



وفي هذا الصدد، أكد السوداني أهمية التعاون مع الجانب الفرنسي في المساعدة باستعادة الأموال العراقية المسروقة، والإسهام في تطوير قدرات المحققين بهيئة النزاهة، فضلا عن التعاون في مجال دعم القطاع الصحي بالعراق.