شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: اعتقال 4 إرهابيين وضبط أسلحة فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على 4 إرهابيين وضبط أسلحة في 4 محافظات.

وذكرت الاستخبارات العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم/الخميس/ - أنه "استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تم نصب كمائن محكمة في المحافظات: ميسان، نينوى، الأنبار، البصرة؛ أسفرت عن القبض على 4 إرهابيين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وقد جرى تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصوليًا".



وأضافت أن "قوات الاستخبارات العسكرية تمكنت من ضبط أعتدة وأسلحة غير مرخصة منها 17 بندقية كلاشنكوف، و6 قنابل و8 مخازن أسلحة"، مشيرًا إلى أنه تم التعامل معها حسب السياقات المعمول بها أصوليًا.