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السعودية تدين وتستنكر بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستانى السابق

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القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وأكدت الوزارة وقوف المملكة مع باكستان وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية، مشيرة إلى دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مع تمنياتها لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق السلامة والاستقرار والازدهار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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