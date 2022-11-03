شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحتفل باليوم العربى للتمريض والقبالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، باليوم العربي للتمريض والقبالة، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في الدورة (57) لعام 2022.

صرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، بأن يوم 3 نوفمبر من كل عام يوافق الاحتفال باليوم العربي للتمريض والقبالة، واعتماد شعار الاحتفال بهذا اليوم والذي قدمته الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

ويأتي تخصيص يوم عربي للاحتفال بالتمريض والقبالة، وذلك لإبراز الدور الهام والحيوي للأطقم التمريضية وجهودهم المبذولة وإنجازاتهم ومبادراتهم في تطوير هذه المهنة في ظل التحديات والصعوبات التي تواجههم.

كما أكدت أبو غزالة على أن هذه المهنة تشكل عصب الأنظمة الصحية، نظرا للدور الكبير والمميز الذي تقوم به أطقم التمريض ومقدمي الخدمات الصحية في كافة القطاعات الصحية، كما نوهت إلى ضرورة النهوض بمهنتي التمريض والقبالة للمساهمة في النهوض بالتغطية الصحية الشاملة في الدول العربية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن الأمانة العامة وآلياتها المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب تولى اهتماماً كبيرا وتسعى إلى تعزيز دور التمريض والقبالة في الدول العربية، مشيرة إلى أن الأمانة العامة أعدت "استراتيجية عربية استرشادية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة 2022-2030"، بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط".

وتقدم الاستراتيجية مجموعةً من الأولويات والتوجهات والإجراءات لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة في الدول العربية.