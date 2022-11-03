شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يمنح الرئيس الجزائرى وسام القائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم رئيس البرلمان العربى عادل العسومى "وسام القائد" للرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وهو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التى يقدمها البرلمان العربى لقادة الدول العربية، وذلك بحضور إبراهيم بوغالى رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى، وصالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائرى وعدد من المسؤولين بالجمهورية الجزائرية.

وذكر بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الخميس، أن العسومي قال، في تصريح له بهذه المناسبة، إن منح البرلمان العربي هذا الوسام للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يأتي تقديرا من الشعب العربي لما يقوم به من جهود ملموسة في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن العربي، مضيفا أن "البرلمان العربي يقدر جهود الرئيس تبون للمساهمة في حل العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة العربية"، مؤكدا أن الجهود الحثيثة والدور الرائد الذي يقوم به الرئيس الجزائري في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تمثل نموذجاً رائداً في تحمل المسئولية القومية العربية.

وأشاد العسومي بما وصلت إليه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وما حققته من إنجازات هامة على طريق التقدم في شتى الميادين، وتعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطيها العربي والإقليمي والدولي، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالمجيد تبون.

جدير بالذكر أن البرلمان العربي يقدم هذا الوسام اعتزازاً وافتخارا وتقديراً للقائد الذي يقدم خدمات جليلة ومقدرة لدولته وللأمة العربية على المستوى الوطني والعربي والدولي.