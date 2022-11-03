شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المغربية يبحث مع وفد البنك الدولى تطوير الشراكة بين الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش، الأربعاء، مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجيسكو هينتشِل، المدير الإقليمي للبنك في المغرب العربي ومالطا، أهمية الشراكة التي تربط المغرب ومجموعة البنك الدولي، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتناول اللقاء استعراض الاستعدادات لاحتضان مدينة مراكش المغربية، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية في سياق الأزمات المتتالية.

وأشاد ممثلو البنك الدولي بالمسار المتميز للمغرب، خاصة في مجالات الإصلاحات الاجتماعية الكبرى وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الأخضر والرقمي.