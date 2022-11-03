شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا وأسبانيا توقعان اتفاقية أمنية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، ونظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا كوكيز، الأربعاء، اتفاقية للتعاون الأمني بين البلدين.

وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية، في بيان، أن الاتفاقية تهدف إلى الحصول على آليات لوجستية وأخرى تقنية في المجال الأمني وذلك لمساعدتها في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتهريب بكافة أشكاله وغيرهما من أنواع الجريمة المنظمة، فضلا عن تبادل الخبرات في المجال الأمني.

وأضاف البيان أن الاتفاقية تدخل في إطار زيارة العمل التي يؤديها وزير الداخلية الإسباني لموريتانيا حاليا، وتهدف لرفع مستوى علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وإسبانيا وتعزيزها خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.